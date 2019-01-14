На место взрыва газа в Шахты выехали криминалисты центрального аппарата СК РФ

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России 14 января направлены на место взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, они окажут практическую помощь и проведут детальную фиксацию всех следов на месте взрыва. Отмечается, что специалисты имеют большой опыт в подобных расследованиях.

Сейчас повреждённые конструкции здания усиливают 60 опорными точками, укрепляют межэтажные перекрытия лестничных маршей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Дальнейшее обрушение дома не исключается: по зданию на высоте седьмого этажа идёт трещина. Спасатели начинают разбирать завалы на восьмом и девятом этажах.

В результате ЧП погибла 31-летняя жительница одной из квартир, её семья получит миллион рублей из бюджета в качестве компенсации. Семерых, в том числе ребёнка, спасли. Поиски ещё четырёх человек продолжаются. При этом дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Взрыв в многоквартирном доме в Шахтах произошёл 14 января на последних этажах здания. Квартиры на 8-м и 9-м разрушены, в них проживали 12 человек.