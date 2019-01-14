Медведев напомнил Белоруссии о российской финансовой помощи

Российский премьер-министр призвал белорусское руководство ценить деньги из российского бюджета, которые выделяются на помощь Минску, хотя могли бы быть использованы внутри России.

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. <...> Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – цитирует 14 января заявление Дмитрия Медведева на совещании с вице-премьерами ТАСС.

Он напомнил, что Россия никогда не обещала компенсировать недополученные доходы другим государствам, в том числе и из-за налогового маневра.

Ранее Лукашенко заявил, что в России якобы уже не относятся к его стране как к братскому государству. В ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией Лукашенко заявил, что Москва для Минска является ключевым внешним партнером, однако добавил, что не говорит про Россию как о братском государстве. В Кремле с этой точкой зрения не согласились.