Имущество юрлица Telegram Messenger LLP отойдет британской короне в марте, если Дуров не передумает
Британский реестр юрлиц уведомил основателей компании Telegram Messenger LLP о ликвидации юрлица через два месяца. По истечении этого срока права и имущество организации перейдут короне.
Датированное 15 января уведомление опубликовано на сайте, где доступен реестр. В нем сказано, что юрлицо будет вычеркнуто из списка, а компания распущена через два месяца с указанной даты. Таким образом, если до середины марта основатель мессенджера Павел Дуров не передумает ликвидировать организацию, то после роспуска все права и имущество Telegram Messenger LLP станут ничьими и, соответственно, «отойдут короне».
Как сообщалось ранее, ликвидировать организацию Дуров попросил в декабре прошлого года. Компания была учреждена в 2014 году, по состоянию на 2017-й она не приносила никакой прибыли. Telegram Messenger LLP он называл основным юрлицом мессенджера, именно она была внесена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Процесс ликвидации связывают с попыткой владельца минимизировать налоговую базу и с созданием платформы для криптовалют.
Справка:
После попадания компании в реестр организаторов распространения информации ФСБ потребовала у Дурова ключи для дешифровки переписки пользователей. Он заявил, что сделать это технически невозможно. В апреле 2018 года суд по иску Роскомнадзора заблокировал мессенджер в России. Ответчиком указан Telegram Messenger LLP. В начале ноября прошлого года компания не смогла обжаловать 800 тысяч рублей штрафа за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки. Месяцем ранее Telegram не удалось оспорить блокировку.