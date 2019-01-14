Имущество юрлица Telegram Messenger LLP отойдет британской короне в марте, если Дуров не передумает

Британский реестр юрлиц уведомил основателей компании Telegram Messenger LLP о ликвидации юрлица через два месяца. По истечении этого срока права и имущество организации перейдут короне.

Датированное 15 января уведомление опубликовано на сайте, где доступен реестр. В нем сказано, что юрлицо будет вычеркнуто из списка, а компания распущена через два месяца с указанной даты. Таким образом, если до середины марта основатель мессенджера Павел Дуров не передумает ликвидировать организацию, то после роспуска все права и имущество Telegram Messenger LLP станут ничьими и, соответственно, «отойдут короне».

Как сообщалось ранее, ликвидировать организацию Дуров попросил в декабре прошлого года. Компания была учреждена в 2014 году, по состоянию на 2017-й она не приносила никакой прибыли. Telegram Messenger LLP он называл основным юрлицом мессенджера, именно она была внесена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Процесс ликвидации связывают с попыткой владельца минимизировать налоговую базу и с созданием платформы для криптовалют.