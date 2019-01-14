Новость в картинке: Самые продаваемые за рубежом машины российской сборки

С января по ноябрь 2018 года из России в другие страны, кроме тех, что входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей. Причем более 40% от этого количества пришлось на «Лады».

По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев минувшего года «АвтоВАЗ» поставил за пределы ЕАЭС 11 тысяч автомобилей марки Lada. На втором месте со значительным отставанием оказалась Skoda: на экспорт было отправлено 6,7 тысячи «Шкод» российской сборки. Далее с еще более существенным отставанием идут Volkswagen и Hyundai, а остальные марки в топ-10 по экспорту не достигли и тысячи машин.

Большая часть этих автомобилей была отправлена в Чехию – 6,3 тысячи. Еще 3,8 тысячи отправились на украинский рынок, а замыкает тройку самых крупных рынков для российского автомобильного экспорта Узбекистан – туда отправили 3,1 тысячи машин. Помимо них существенные поставки авто пришлись на Латвию и Азербайджан, и значительно скромнее показатели Сербии, Эстонии, Словакии, Ирака и Венгрии, которые также вошли в десятку стран по объему экспорта машин российской сборки.