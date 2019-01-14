Минтруд отправит чиновников волонтёрить в благотворительные и социальные учреждения

Минтруд может обязать российских чиновников проходить стажировку в социальных, реабилитационных и благотворительных учреждениях. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Идею стажировки для чиновников парламентарий озвучил после скандала с директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, которая в ноябре 2018 года в ходе встречи с представителями молодёжных объединений Кировограда на тему финансирования детских проектов заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению. Своё предложение Милонов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По его мнению, волонтёрская деятельность должна помочь госслужащим стать ближе к проблемам россиян, а также повысит доверие населения к чиновникам.

На предложение депутата Госдумы ответил заместитель главы Минтруда Алексей Черкасов. «Принимая во внимание ваше предложение о необходимости получения гражданскими служащими личного опыта работы в организациях или учреждениях социальной сферы деятельности, Минтрудом России в 2019 году государственным органам будет рекомендовано при организации обучения гражданских служащих в рамках дополнительных профессиональных программ по приоритетному направлению «Развитие системы социальной защиты и социального обслуживания» предусматривать проведение стажировок в организациях или учреждениях социального обслуживания населения», – цитирует ответ представителя ведомства РИА Новости.

Министерство намерено провести мониторинг, по итогам которого опыт обучения гражданских служащих в социальных и благотворительных организациях или учреждениях «может быть рекомендован к применению на регулярной основе».

Отметим, что в конце 2018 года на заседании Госсовета, где подводились итоги Года волонтёра, отправлять «поволонтёрить» высокопоставленных госслужащих в хосписах предложила учредитель Благотворительного фонда «Вера» Анна Федермессер.