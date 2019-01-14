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Город
14.01.2019 14:56
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За снег в Петербурге взялись прокуроры. Их орудия – представления и предостережения

Районные прокуратуры Петербурга проводят мероприятия по надзору за соблюдением требований закона, регламентирующего порядок, сроки и периодичность зимней уборки. О том, кого и за что наказали проверяющие, сообщается 14 января на сайте городской прокуратуры.

Так, в Приморском районе Санкт-Петербурга вынесены четыре представления об устранении нарушений в адрес руководителей четырёх жилкомсервисов: ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района», ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района», ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района», ООО «Жилкомсервис № 4 Приморского района». Проверив их работу, районная прокуратура выяснила, что тротуары не убраны от снега и наледи и не посыпаны противогололёдными материалами на улицах Савушкина, Долгоозерной и Школьной, на Комендантском проспекте, в Карельском переулке.

Прокуратуру Красносельского района не устроила уборка внутриквартальных территорий, причём ещё прошлогодняя. За 2018 год по фактам ненадлежащего исполнения контрактов по уборке внутриквартальных территорий СПб ГКУ «Красносельское РЖА» выставлено 132 претензии, составлено 275 актов проверок, штрафы за 11 месяцев составили более 5 миллионов рублей. С ноября по декабрь 2018 года из-за ненадлежащей уборки снега во дворах от падений пострадали 52 человека. Прокуратура района объявила предостережение о недопустимости нарушений закона и. о. заместителя главы администрации Красносельского района.

В Пушкинском районе с конца ноября в поликлинику обратились 16 горожан, пострадавших из-за гололёда. Четверо получили травмы из-за падений на территориях, входящих в зону обслуживания ОАО «Автодор СПб». Прокурорская проверка показала, что сотрудники компании ненадлежащим образом исполняли обязанности по уборке улично-дорожной сети от снега и наледи. Руководителю внесено представление об устранении нарушений.

В Кронштадте представление об устранении нарушений направлено в адрес СПб ГУДСП «Курортное». Районная прокуратура установила, что на проезжей части не видно разметки, не убираются сугробы, гололёд образовался и на дорогах, и во дворах, и песком их не обрабатывают.

Проверки продолжаются, напоминает городская прокуратура.

Напомним, за первые десять дней января в Петербурге выпало 45 сантиметров снега – вчетверо больше, чем год назад, а к сегодняшнему дню – более 80 сантиметров. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на прошлой неделе раскритиковал городские службы за качество уборки снега и приказал выдать главам районов по «лопате Беглова» (после этого в Сети появились фотографии, на которых чиновники позировали с лопатами, правда, в кабинете). За один день 11 января ГАТИ выписала штрафов на 3 миллиона рублей за плохую очистку улиц. К уборке снега привлекли грузовики-тонары, «вооруженные» УАЗы и школьных учителей.

Тем временем в Петербурге и области ожидаются новые снегопады. «Фонтанка» объявила фотоконкурс на самую большую сосульку и самый высокий сугроб, которые в наибольшей степени нуждаются в энтузиазме городского правительства. Победитель получит «лопату Беглова».

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