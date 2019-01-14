Dexit. В Германии предложили выйти из Евросоюза

Третья по численности политическая сила в бундестаге – парламенте ФРГ – намерена покинуть Союз или навязать ему свой пакет реформ.

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» на своем съезде приняла решение начать кампанию в Европарламенте по выходу из ЕС. Для того чтобы немцы остались в Союзе, евродепутаты должны будут поддержать проект реформ, предложенный немецкими правыми. Об этом 14 января сообщает издание The Local.

Лидер «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд заверил, что разрушение единой Европы не стоит на повестке дня. Политик отметил, что хотел бы реформировать ЕС.

В манифесте партии говорится, что право законотворчества в ЕС должно быть только у национальных государств, которым стоит сформировать новый орган вместо Европарламента.

Точную дату Dexit (от Deutschland – Германия на немецком и exit – выход на английском) представители этой политической силы назвать не смогли.

«Альтернатива для Германии» была создана в 2013 году. Уже через 4 года эта политическая сила стала третьей по численности в бундестаге.

Напомним, что Великобритания должна покинуть Евросоюз впервые в истории этого надгосударственного объединения. Это должно произойти 29 марта текущего года.