«Единая Россия» поддержит Беглова на выборах. И подумает о помощи его конкурентам

Региональное отделение партии «Единая Россия» намерено поддержать врио губернатора Петербурга Александра Беглова в случае, если он решит выдвинуть свою кандидатуру на выборы градоначальника. Об этом «Фонтанке» 14 января сообщил глава парламентской фракции ЕР Александр Тетердинко.

«Это консолидированная позиция регионального отделения нашей партии. Мы поддержим обязательно на этих выборах кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова вне зависимости от того, как он решит баллотироваться — от партии либо самовыдвиженцем», – рассказал парламентарий.

Тетердинко добавил, что «Единая Россия» не исключает возможность оказать поддержку для преодоления муниципального фильтра другим кандидатам, приоритет будет отдаваться членам партий, представленных в Государственной думе ФС РФ.

«Очевидно, что без подписей депутатов, которые выдвигались от «Единой России», ни один кандидат муниципальный фильтр не сможет преодолеть. В то же время мы понимаем, что в выборах не может принимать участие один кандидат», – сказал депутат.

Тетердинко подчеркнул, что вопрос будет обсуждаться отдельно, после того, как партии определятся со своими кандидатами.

Напомним, что в принятом в конце 2018 года законе о выборах губернатора Петербурга сохранилось условие муниципального фильтра — кандидат должен собрать 10% подписей муниципальных депутатов. Более 87% муниципалов в Петербурге — представители «Единой России».

Кандидату-самовыдвиженцу, кроме прохождения муниципального фильтра, предстоит для допуска собрать 2% подписей горожан.