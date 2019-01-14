Россия будет участвовать в проекте OneWeb. Первый пуск иностранных спутников для Интернета из космоса намечен на 19 февраля

Роскосмос официально анонсировал запуск спутников иностранной программы OneWeb в феврале 2019 года.

По сообщению госкорпорации, которое цитирует «Интерфакс», первый запуск российской ракеты «Союз» со спутниками связи OneWeb и O3b на борту состоится с космодрома Куру во французской Гвиане уже 19 февраля. Кроме того, госкорпорация подтвердила пилотируемый пуск корабля «Союз МС-12» 1 марта.

Минувшей осенью над совместным проектом Роскосмоса с британской OneWeb нависла угроза, после того, как ФСБ выразила обеспокоенность отсутствием контроля над работой системы раздачи Интернета в любой точке Земли прямо с орбиты.

После этого в самой OneWeb «Фонтанке» заявляли, что российская сторона сможет контролировать интернет-трафик своей спутниковой группировки.

О том, что Дмитрий Рогозин может убедить президента России Владимира Путина в целесообразности участия в данном проекте, несмотря на опасения ФСБ, в конце 2018 года «Фонтанке» сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

На прошлой неделе Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия откажется от проекта OneWeb, то наземные станции спутникового Интернета появятся на Украине.

По словам Рогозина, Россия может получить контроль не только над совместным с OneWeb предприятием, но даже долю в самой OneWeb. Кроме того, Роскосмос может участвовать в проекте не только как поставщик транспортных услуг, но и как производитель самих спутников.