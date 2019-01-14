18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -2
$ 67.19р
77.07р
15:17 14.01.2019
Расширенный поиск

Общество
14.01.2019 14:34
Печать

Россия будет участвовать в проекте OneWeb. Первый пуск иностранных спутников для Интернета из космоса намечен на 19 февраля

Роскосмос официально анонсировал запуск спутников иностранной программы OneWeb в феврале 2019 года.

По сообщению госкорпорации, которое цитирует «Интерфакс», первый запуск российской ракеты «Союз» со спутниками связи OneWeb и O3b на борту состоится с космодрома Куру во французской Гвиане уже 19 февраля. Кроме того, госкорпорация подтвердила пилотируемый пуск корабля «Союз МС-12» 1 марта.

Минувшей осенью над совместным проектом Роскосмоса с британской OneWeb нависла угроза, после того, как ФСБ выразила обеспокоенность  отсутствием контроля над работой системы раздачи Интернета в любой точке Земли прямо с орбиты.

После этого в самой OneWeb «Фонтанке» заявляли, что российская сторона сможет контролировать интернет-трафик своей спутниковой группировки.

О том, что Дмитрий Рогозин может убедить президента России Владимира Путина в целесообразности участия в данном проекте, несмотря на опасения ФСБ, в конце 2018 года «Фонтанке» сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

На прошлой неделе Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия откажется от проекта OneWeb, то наземные станции спутникового Интернета появятся на Украине.

По словам Рогозина, Россия может получить контроль не только над совместным с OneWeb предприятием, но даже долю в самой OneWeb. Кроме того, Роскосмос может участвовать в проекте не только как поставщик транспортных услуг, но и как производитель самих спутников.

Справка:

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс».

Изначально первый запуск «Союза» со спутниками OneWeb на борту был намечен на 7 февраля, но в середине декабря был перенесён на более поздний срок.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.
«Лидер Групп»
11.01.2019 11:41

Базовая отделка от ГК «Лидер Групп» по специальной цене

Стоимость базовой отделки квартир в шести жилых комплексах компании снижена до 5 000 рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
10.01.2019 17:31

Выбери квартиру за 5 дней

Если Вы давно мечтаете о новом жилье и не знаете, что лучше выбрать - квартиру в городе рядом с насыщенной жизнью или за городом с видом на первозданный лес, то для Вас есть предложение от застройщика: посещение строящихся объектов компании «КВС» на комфортабельном автобусе.