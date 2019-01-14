Спасатели начинают разбирать завалы на верхних этажах дома в Шахтах, пострадавшего от взрыва газа

На месте взрыва в многоквартирном доме в Шахтах завершаются работы по установке двух кранов и двух подъемников, установлено более 60 опорных стоек для усиления поврежденных конструкций здания. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает сайт областного правительства 14 января.

Проведены мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

По данным на 13:00, задействовано для ликвидации последствий ЧП 422 человека и 74 единицы техники.

Сейчас спасатели готовятся к началу разбора завалов на восьмом и девятом этажах жилого дома. На месте ЧП находятся около 20 альпинистов областной службы спасения, которые готовы приступить к работам. Кроме того, в 13:15 из Сочи вылетел самолет, на борту которого еще 10 альпинистов Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Также спасательные службы региона готовят оборудование, в т.ч. осветительные установки для работы в темное время суток.

Напомним, сегодня, 14 января, в результате взрыва произошло частичное разрушение 8-го и 9-го этажей девятиэтажного жилого дома №16, расположенного по ул. Хабарова в Шахтах. Взрыв затронул 4 квартиры, в которых проживало 12 человек.

В настоящее время из-под завалов спасено 7 человек. Один человек погиб, судьба четырех устанавливается.

Отселено из трех подъездов пострадавшего дома 160 человек.

Напомним, по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева оперативно ведётся подготовка пакета документов, необходимых для получения материальной помощи пострадавшими жителями многоквартирного дома.