Законопроект о «суверенном Интернете» не понравился Роскомнадзору, Минкомсвязи, Минюсту и прокуратуре

Пакет законопроектов авторства сенатора Андрея Клишаса, регулирующий публикацию в СМИ недостоверной информации и предусматривающий штрафы за оскорбление власти, раскритиковали в профильных ведомствах. Ранее от него открестились и сами депутаты Госдумы.

Отрицательный отзыв на расширенном заседании комитета Государственной думы по информационной политике 14 января дали сразу несколько ведомств. Не поддерживает в нынешнем виде инициативу Генпрокуратура. Тексту необходима лингвистическая экспертиза, а некоторые положения могут повлечь ограничение конституционных прав, считают в надзоре. По мнению заместителя начальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерины Артамоновой, к написанию текста закона стоит подойти «более взвешенно», приводит ее слова «Интерфакс».

Не поддержали законопроекты и в двух министерствах – юстиции и связи, также против высказался Роскомнадзор. Мнения ведомств резюмировала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина. У соисполнителей много замечаний к тексту, возможно ли исправить все недочеты ко второму чтению или же закон будет отправлен на доработку – еще неизвестно, официальная позиция правительства пока не сформулирована.

Ранее сообщалось, что законопроекты сенатора Андрея Клишаса будут отложены Госдумой на неопределенный срок. Этому предшествовало интервью парламентария «Новой газете». Он высказал мнение о том, что за термин «госдура», которым иногда пользуются критики работы Госдумы, наказывать не следует, если он употреблен «в контексте».

Законопроекты не первый раз подвергаются критике, как со стороны чиновников, так и со стороны представителей общественности. Их называли «неработающими», провоцирующими агрессию и «кипячением океана».