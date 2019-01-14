Из Хельсинки откроются рейсы в Саппоро и Пунта-Кану

Из Хельсинки с зимы 2019/20 можно будет улететь в пять городов Японии. Финский национальный перевозчик Finnair стал единственной европейской компанией, которая будет летать в японский Саппоро на регулярной основе. Помимо него выполняются рейсы в Токио, Осаку, Нагою и Фукуоку. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе компании.

Второй новинкой и вторым направлением в Доминиканскую республику станет сезонный еженедельный рейс в Пунта-Кану. Маршрут будут обслуживать с 13 декабря 2019 года по 27 марта 2020 года.

Как заметила глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева, с увеличением количества рейсов в Москву и Санкт Петербург в 2019 году до четырех в день у российских пассажиров будет больше возможностей улететь с удобными стыковками (из Москвы в Хельсинки также летает «Аэрофлот» и «Победа». – Прим. ред.).

Также финская авиакомпания планирует оставить в зимнем расписании двухразовые ежедневные рейсы в Гонконг — сейчас они выполняются только в летний сезон. А 8 апреля, как сообщил оператор финских аэропортов Finnavia, Tibet Airlines начнёт летать дважды в неделю в Хельсинки из китайского Цзинаня.

По данным Finavia, в 2018 году аэропорт Хельсинки-Вантаа установил рекорд — пассажиропоток достиг почти 21 млн человек, превысив показатели 2017 года на 11 %. Российское направление выросло на треть (30,5%), то есть на 120 тысяч, поскольку Finnair увеличил частоту рейсов, а «Победа» открыла перелёт Москва — Хельсинки.