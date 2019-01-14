«Мы делаем нашим врагам подарок своими руками». Лукашенко призвал прекратить «недоразумение» в Донбассе

Президент Белоруссии на переговорах с украинской стороной высказался за дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины, попросив представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука «сориентировать [его] в этой ситуации».

«Это недоразумение (военные действия в Донбассе. – Прим. ред.) – иначе не назовешь – надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», – цитирует 14 января белорусского президента информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко хотел узнать от Медведчука позицию Украины, чтобы сформировать свое мнение по происходящему на востоке республики. Представитель Киева, в свою очередь, отметил роль белорусского лидера в мирном урегулировании, подчеркнув важность минских соглашений. «Это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования», – заметил политик.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года после госпереворота на Украине и самопровозглашения Донецкой и Луганской народных республик. Его жертвами официально признаны более 10 тысяч человек.