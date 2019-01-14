ДТП с «особыми» участниками на Выборгском шоссе: у легковушки вырвало двигатель

Впечатляющее ДТП в чёрно-белых тонах затрудняет движение по Выборгскому шоссе в сторону Петербурга днём 14 января. Судя по всему, обошлось без серьёзных пострадавших.

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, от удара у легковушки вырвало двигатель. Отметка о ДТП в «Яндекс.Картах» стоит между Сертолово и Песочным шоссе.

«Передо мной случилось. Вот движок. Водитель в порядке. От скорой отказался, – рассказывает очевидец Тимур в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Видимо, в колею попал и не справился с управлением. И вылетел на встречку под автобус с вояками». Алексей подтверждает: «Пьяный водитель вылетает навстречу военному автобусу». Действительно, на записи регистратора видно, что госномер у автобуса тёмный.

И ещё один участник группы, Николай, добавляет: «На встречку выскочил, сильный запах алкоголя у водителя легкового автомобиля».

«Все живы, все относительно здоровы», – пишет Карина.

В группе «Сертолово Love Citi» «ВКонтакте» об этой аварии рассказывают примерно то же самое:

«Все люди живы, водитель легкового автомобиля с запахом алкоголя, ждут сотрудников ГАИ для проведения освидетельствования».

«Шкода» крепкая машина, движок аж вырвало, водитель отказался от помощи».

Точные обстоятельства ДТП, степень вины участников и их состояние установят правоохранительные органы.