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Общество
14.01.2019 13:49
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Россия и Япония приступили к созданию мирного договора

Россия и Япония официально приступили к переговорам по вопросу заключения мирного договора между двумя странами. Об этом на встрече со своим японским коллегой Таро Коно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Глава внешнеполитического ведомства Кремля отметил рост темпа российско-японских отношений в последние годы.

«Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям», – сказал Лавров.

В ноябре президент России Владимир Путин после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Сингапуре сообщал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. «Тем более что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», – говорил Путин в конце 2018 года.

После этого Япония пообещала не размещать на островах американские военные базы, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнял, что никакой «автоматической передачи» островов не будет.

О готовности договариваться по территориальному спору пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал ещё в сентябре 2018 года. В конце ноября социологи констатировали двукратный рост толерантности россиян к вопросу возврата островов Японии.

На проблему возможного военного использования островов после передачи Владимир Путин указал и в ходе итоговой пресс-конференции в конце декабря. За день до этого стало известно, что Россия строит на островах Итуруп и Кунашир новые казармы для военных.

1 января 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что курильчанам в случае передачи островов предложат стать японцами. После этого на могиле своего отца, который также пытался решить проблему мирного договора с Россией в 80-е годы прошлого века, когда работал в МИД Японии, Абэ поклялся приложить все силы, чтобы завершить переговоры по мирному договору.

10 января в Государственную думу был внесён законопроект, где в частности сказано, что «правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. По советско-японской декларации 1956 года СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, только после заключения мирного договора между двумя странами.

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