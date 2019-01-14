«Умирать я не собираюсь». «Российский хакер» продолжил голодовку в греческой тюрьме

Специалист по информационным технологиям Александр Винник, подозреваемый в отмывании 4 млрд долларов, рассказал, что чувствует себя «нормально», отметив при этом, что перестал считать, сколько кг он сбросил за полтора месяца.

«Я нормально себя чувствую. Умирать я не собираюсь», – цитирует 14 января россиянина RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

Винник также рассказал, что находится под контролем врачей. «Врачи следят за сахаром, давлением, сердцебиением. Кровь проверяют раз в два дня, а то и чаще. В этом плане они всё делают», – так свое пребывание в греческой тюрьме описал специалист по информационным технологиям.

Винник, начавший полтора месяца назад голодовку после решения Верховного суда Греции выдать его Франции, не смог назвать точное число кг, которые он сбросил. Адвокат задержанного отметил, что за 24 дня голодовки его подзащитный потерял 24 кг.

В конце декабря россиянин был госпитализирован в тюремную больницу.

Напомним, что греки задержали Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, он пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам.