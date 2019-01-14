В зону прорыва на Шуваловском попали 75 зданий. На резерв удастся перевести только часть

Труба диаметром 600 мм лопнула в Приморском районе Петербурга днем 14 января. На время ремонта похолодает в 40 зданиях, еще 35 планируется перевести на резервные схемы.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», аварийная бригада была на месте прорыва в час дня, столб кипятка вырывался возле 61 дома по Шуваловскому проспекту. После локализации стало ясно, что для ремонта необходимо отключить от лопнувшей теплосети 75 зданий. Подачу тепла в полном объеме возможно сохранить только в 35 домах, их переведут на резерв, остальные 40 будут отапливаться на пониженных параметрах. По нормативам восстановительные работы займут до 20 часов.

Гейзер из кипятка и грязи начал заливать жилой дом на Шуваловском днем в понедельник. Давление в трубе поднимало столб воды до высоты седьмого этажа.