Обвиняемый в шпионаже в пользу России австрийский полковник остался под арестом

Суд Зальцбурга второй раз подряд продлил содержание под стражей «серой мыши Путина», как австрийские СМИ окрестили подозреваемого в шпионаже в пользу России 70-летнего мужчину.

Подозреваемый останется под арестом до 9 марта, после чего будет рассмотрена обоснованность его задержания. До этого предварительное заключение уже продлевали в декабре. Об этом 14 января сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Судья также подчеркнул, что нет опасения, что 70-летний мужчина совершит побег, однако вероятность совершения преступления сохраняется.

Напомним, что 70-летнего отставного полковника австрийской армии задержали 9 ноября. Разразившийся скандал вынудил министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Москву, запланированный на начало декабря. Известно, что подозреваемый вёл тихую и неприметную жизнь. Местные СМИ уже окрестили его «серой мышью Путина».

11 ноября стало известно о раскрытии второго российского шпиона, работавшего в Федеральном ведомстве по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Обоих Австрии якобы выдала британская разведка. Таким образом Соединённое Королевство попыталось отомстить за Скрипалей. Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что считает ненужным драматизировать дело о разоблачении офицера, работавшего на российскую разведку. Австрия решила не высылать российских дипломатов из-за обнаруженного шпиона.