Дом в Шахтах может еще больше обрушиться после взрыва. Последний раз газовые службы приезжали туда месяц назад

Верхние этажи жилого дома в Шахтах, где утром 14 января произошел взрыв, обследуют в том числе с помощью дронов. Спасатели утверждают, что существует угроза дальнейшего разрушения здания.

Как сообщает администрация Ростовской области, все 140 эвакуированных жителей поврежденного дома на улице Хабарова разместят в гостиничных номерах, в настоящее время они находятся в ближайшей школе. По зданию идет трещина, она видна на высоте седьмого этажа. Спасатели укрепили несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей.

Представитель газовой службы на заседании оперативного штаба сообщил, что последний раз по жалобам жителей аварийная бригада приезжала туда в середине декабря. При этом дополнительного газового оборудования в эпицентре взрыва, по предварительной информации, не было.

В результате ЧП погиб как минимум один человек. Но уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи проводят обыски и изымают документы в газоснабжающей и управляющей компаниях.

Семерых жильцов, в том числе ребенка, удалось спасти. Судьба еще четверых неизвестна. Спасательная операция продлится до завтрашнего дня. На место пригнали кран и другую технику.

Семье погибшей женщины из городского бюджета будет выделен миллион рублей.

Взрыв прогремел утром 14 января на последнем этаже здания. Разрушены квартиры на 9-м и 8-м этажах, в них жили 12 человек.