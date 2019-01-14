15 января запускается новый цикл проекта «Твой бюджет». Петербуржцы могут поучаствовать в распределении городских денег

15 января в Санкт-Петербурге стартует проект «Твой бюджет — 2019». С помощью него распределяется по 15 млн рублей на район.

Как сообщает 14 января пресс-служба администрации губернатора, прием заявок на сайте проекта завершится в 23:59 15 февраля. Каждый подавший заявку получает шанс попасть в состав районной бюджетной комиссии и проработать свою инициативу с модераторами проекта и экспертами, а также выбрать победителя. В ходе жеребьевки из всех петербуржцев, подавших заявки, случайным образом будут выбраны 20 человек, которые войдут в комиссии, и 20 человек резерва, которые в ходе проекта могут попасть в них, если действующий член комиссии по каким-либо причинам не сможет продолжить участие в проекте. Жеребьевки пройдут в феврале, а работа комиссий начнется в марте. Финальные голосования по проектам пройдут во всех районах-участниках в последнюю неделю июня 2019 года. К концу июня будут известны все победители.

Инициативы, победившие в проекте «Твой бюджет — 2019» будут реализованы в 2020-2021 гг. В проекте смогут принять участие 6 районов Санкт-Петербурга, которые наберут наибольшее количество идей от жителей.

Ранее «Фонтанка» описывала различные проекты, предложенные участниками «Твоего бюджета». В частности, речь шла о нескольких велодорожках. Впрочем, победивший в Адмиралтейском районе велопроект не прошел согласование в профильных ведомствах городского правительства.