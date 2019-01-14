Срок оформления финской визы сократился до 10 дней
После зимних праздников, которые увеличили время готовности финского шенгена до 3 недель, сроки оформления вновь возвращаются в привычные рамки.
Как сообщили в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, при подаче документов на этой неделе (14-18 января) готовую визу можно будет получить через 10-11 дней.
Дипмиссия называет следующие сроки выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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14.01.
|24.01.
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15.01.
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24.01.
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16.01.
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25.01.
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17.01.
|28.01.
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18.01.
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29.01
Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2018 году выдали 539 тыс. виз, что на 9% меньше, чем в 2017-м. Однако в Москве спрос вырос на 3%.
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