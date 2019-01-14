Срок оформления финской визы сократился до 10 дней

После зимних праздников, которые увеличили время готовности финского шенгена до 3 недель, сроки оформления вновь возвращаются в привычные рамки.

Как сообщили в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, при подаче документов на этой неделе (14-18 января) готовую визу можно будет получить через 10-11 дней.

Дипмиссия называет следующие сроки выдачи:

Подача документов Выдача документов 14.01. 24.01. 15.01. 24.01. 16.01. 25.01. 17.01. 28.01. 18.01. 29.01

Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2018 году выдали 539 тыс. виз, что на 9% меньше, чем в 2017-м. Однако в Москве спрос вырос на 3%.