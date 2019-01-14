На Шуваловском кипяток «моет» окна жилого дома. Вода из трубы бьет на высоту седьмого этажа

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.