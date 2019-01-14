Происшествия
На Шуваловском кипяток «моет» окна жилого дома. Вода из трубы бьет на высоту седьмого этажа
Теплосеть в Приморском районе Петербурга лопнула днем 14 января. Давление в трубе превратило прорыв в гейзер, пар окутал жилой дом.
Читательница
Видео с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. По словам очевидцев, затапливает территорию вокруг 61 дома по Шуваловскому проспекту. Возле жилого дома припаркованы автомобили, струя кипятка и пара бьет в окна квартир.
«Фонтанка» запросила комментарий у теплоснабжающей организации.