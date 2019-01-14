Бывший глава муниципалитета Купчино заподозрен в изнасиловании. Пострадавшая рассказала о двух сутках плена

Под Петербургом задержан бывший глава местной администрации Купчино Станислав Татаренко. Пациентка отделения нейрохирургии детально описала его внешность и действия.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, полиция опросила в Мариинской больнице 45-летнюю женщину из дачного поселка в Токсово. По ее словам, малознакомый Станислав Николаевич почти двое суток, с вечера девятого числа по полдень одиннадцатого, совершал над ней сексуальное насилие и применял физическую силу.

Пострадавшей, кроме характерных для изнасилования повреждений, диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника, сотрясение, черепно-мозговую травму, серьезную травму глаза. По приметам и местности в Токсово оперативники вычислили 56-летнего Станислава Татаренко, владеющего дачным участком в садоводстве.

Татаренко с 2009 года по 2015-й руководил местной администрацией муниципалитета Купчино. Его уволили после возбуждения уголовного дела по халатности и злоупотребления должностными полномочиями и поместили под домашний арест. В частичной изоляции он пробыл минимум до лета 2016 года, следует из картотеки ГАС «Правосудие». Следы приговора в ней отсутствуют.