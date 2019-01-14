ФАС рассказала о ценах на бензин в Петербурге. Ведомство тревожит отток клиентов от независимых АЗС

Цены на автомобильное топливо на большинстве петербургских АЗС в январе по сравнению с декабрём выросли на 50 копеек. Такие данные приводит Управление федеральной антимонопольной службы Петербурга.

Как отмечает 14 января пресс-служба ведомства, на розничном рынке автомобильного топлива в Петербурге развитая конкуренция, и если на одной заправке топливо дорожает, то водитель может заправиться на другой. Но в то же время наблюдается отток клиентов от независимых операторов, что «вызывает тревогу» в УФАС.

Анализ текущей ситуации на рынке показал, что у вертикально интегрированных компаний цены на топливо ниже, чем у независимых операторов. В результате спрос на товары и услуги независимых АЗС падает: с октября по декабрь 2018 года отток клиентов составил 13%, а в январе эксперты прогнозируют уже 20%.

УФАС Петербурга проводит мониторинг розничных цен на автомобильное топливо ежедневно. Рассматриваются АЗС вертикально интегрированных компаний «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть», а также независимых операторов «ПТК», «Несте Санкт-Петербург» и «Шелл Нефть». Другие АЗС ведомство не учитывает, поскольку их доля на рынке как по количеству заправок, так и по объемам продаж составляет меньше 2,5%.

Напомним, Росстат, подводя итоги 2018 года, отметил, что стоимость бензина в этот период росла в 2,2 раза быстрее темпов инфляции. За год топливо подорожало на 9,4%. В первый в новом году день торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин продемонстрировали тягу к стремительному росту, прибавив почти 6%. При этом глава Минэнерго Александр Новак прогнозирует, что в 2019 году цены на бензин будут расти в пределах инфляции.