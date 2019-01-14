Эрнани: Мы должны продолжить битву за чемпионство

Полузащитник «Зенита» Эрнани в разговоре с «Фонтанкой» 14 января оценил шансы команды на победу в чемпионате России.

«Мы все в команде думаем одинаково и настроены положительно. Первая половина сезона получилась хорошей, и у нас есть все, чтобы вторая половина получилась тоже успешной. Конечно, в последнее время у нас не все получалось («Зенит» проиграл три матча подряд перед зимним перерывом. — Прим. ред.), но мы должны продолжить битву за чемпионство. Нужно ли команде усиление? Думаю, это не ко мне вопрос. У нас есть для этого тренер и руководство. Однако, думаю, будет сделано все, чтобы команда играла и развивалась», – подчеркнул Эрнани.

Напомним, в последний раз «Зенит» становился чемпионом России в сезоне-2014/15. После 17 туров нынешнего розыгрыша первенства сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. На зимний перерыв петербургский клуб ушел лидером турнирной таблицы с отрывом в одно очко от идущего вторым «Краснодара». За два месяца команда из Петербурга растеряла преимущество в семь очков.

Бразильскому полузащитнику Эрнани 24 года. Он перешел в «Зенит» в декабре 2016 года. Сезон 2017/18 из-за непопадания в основной состав сине-бело-голубых провел частично в аренде в «Сент-Этьене», где сыграл 14 матчей и забил 3 гола. Перед сезоном 2018/19 вернулся в «Зенит». С тех пор сыграл девять матчей в РПЛ (четыре в основе), в которых забил один гол, шесть матчей в Лиге Европы (все шесть в основе) и два матча в Кубке России (один в основе).