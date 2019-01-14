«Вторая столица» России Петербург оказался лишь четвертым среди самых интернет-зависимых городов страны

В рейтинге «интернет-зависимых городов» России Санкт-Петербург занял лишь четвёртое место, уступив, помимо Москвы, Екатеринбургу и Краснодару. Об этом сообщает маркетинговое агентство Zoom Market, опросившее 2400 респондентов в 20 городах.

В десятку попали: Ростов-на-Дону (5), Новосибирск (6), Иваново (7), Воронеж (8), Нижний Новгород (9) и Омск (10). Далее идут Волгоград (11), Казань (12), Челябинск (13), Брянск (14), Самара (15), Пермь (16), Тамбов (17), Саратов (18), Чита (19) и Саранск (20).

Для формирования рейтинга респондентам задавались три вопроса. Вы каждый день выходите в Интернет? Довольны ли Вы качеством и скоростью Интернета в Вашем регионе? Интернет для Вас это развлечение или необходимость?

По данным проведенного опроса, жители России предпочитают выходить в Интернет через: смартфоны (63%), ПК (23%) и планшеты (15%), уточнил руководитель агентства Андрей Штыров.

Среди самых необходимых интернет-сервисов участники опроса назвали: электронную почту, банковские сайты или приложения, портал госуслуг и социальные сети. На портале госуслуг жителей страны больше всего интересуют разделы ЖКХ, родители и дети, запись к врачу, проверка штрафов, восстановление и получение документов.