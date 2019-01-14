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Общество
14.01.2019 13:00
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Балтийские порты показали спад. Экспорт сырой нефти уходит на Каспий и в Арктику

Порты балтийского региона единственные из российских портов закончили 2018 год падением показателей грузооборота на полпроцента. Об этом сообщает Росморречфлот. Тенденция обусловлена прежде всего сокращением объемов перевалки сырой нефти в областном порту Приморск. Эксперты обращают также внимание на постепенный выход Большого порта Санкт-Петербург с топовых позиций грузооборота российских портов.

Пресс-служба Росморречфлота приводит следующие данные по грузообороту морских портов России за 2018 год. В целом он вырос на 3,8% по сравнению с 2017 годом, в том числе на 3,8% увеличился объем перевалки сухих грузов и на 3,9% – объем перевалки наливных.

Самый большой прогресс продемонстрировали порты Арктического бассейна – их грузооборот в прошлом году вырос по сравнению с позапрошлогодним на 26,4%. На втором месте порты Каспийского бассейна – рост грузооборота в 2018 году составил там 21,6%. На третьем месте оказались порты Дальневосточного бассейна – их грузооборот вырос в прошлом году на 4,5%. Четвертое место заняли порты Азово-Черноморского бассейна, которые смогли в 2018 году увеличить грузооборот на 0,9%. На пятом месте оказались балтийские порты, они единственные показали в прошлом году спад – на 0,5%.

Данную тенденцию связывают с резким спадом объемов перевалки грузов в порту Приморск. Он специализируется прежде всего на перевалке сырой нефти и нефтепродуктов и уже второй год подряд показывает снижение производительности. Эксперты связывают это с перераспределением грузопотоков – при общем сохранении объемов экспорта сырой нефти доля Северо-Западного региона в данном процессе постепенно уменьшается.

По данным Росморречфлота, в 2018 году объем перевалки наливных грузов в балтийских портах сократился на 4,1% по сравнению с 2017-м, а оборот наливных грузов в портах Арктического бассейна вырос на 41%, в портах Каспийского бассейна – почти на 50%. При этом отмечается положительная динамика объемов перевалки нефтепродуктов в портах Санкт-Петербург, Усть-Луга, Высоцк и Калининград. Но этот рост, а также рост объемов контейнерных перевозок не могут компенсировать общего падения грузооборота портов Северо-Запада, связанного прежде всего с уменьшением экспорта сырой нефти.

Эксперты обращают внимание и на тенденцию падения рейтинга Большого порта Санкт-Петербург в ТОП-5 морских портов страны. Они полагают, что это долгосрочный и необратимый тренд, к которому следует привыкнуть и сделать из него соответствующие выводы – в том числе в свете проектов переноса мощностей порта из центра Петербурга. Сегодня ТОП-5 морских портов России по объемам грузооборота выглядит так: Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск и Большой порт Санкт-Петербург.

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