На улицах Петербурга затишье перед новым снегопадом. Уборка продолжается

Дорожное движение в Санкт-Петербурге почти свободное – «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 4 балла.

Утром 14 января максимальная загруженность дорог составила нормальные 7 баллов. Самыми загруженными магистралями, по данным «Яндекс.Пробок», оказались: проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (8 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (8 баллов). Самая длинная пробка, 10,3 километра, собралась на КАД в типичном месте – на внутреннем кольце от реки Оккервиль через Неву (по вантовому мосту) до виадука над железной дорогой. Сообщений об авариях от очевидцев в соцсетях за утро было немного.

С городских улиц в воскресенье, 13 января, вывезено 62 тысячи кубометров снега, сообщает комитет по благоустройству. Всего с начала зимы дорожники убрали почти 840 тысяч кубометров снежных масс, притом что выпало более 80 сантиметров снега.

Сегодня метеорологи вновь обещают снег до 7 сантиметров, а также температурные «качели»: днем температура поднимется выше нуля, а затем вновь подморозит. На дорогах и тротуарах работают 1150 спецмашин и свыше тысячи дворников. Их основные задачи – прометание, вывоз снега и ликвидация гололеда.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области продлил усиленный режим работы служб на неделю с 14 по 20 января: сильные снегопады ожидаются 16 и 17 января, в большей степени они затронут Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы. Температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 7 градусов.

В выходные дни на региональных трассах Ленинградской области работало до шестисот единиц спецтехники и дорожных рабочих. От снега и наледи очищено 15 тысяч километров покрытия и почти 8 тысяч километров обочин, использовано 150 тонн чистой соли и три с половиной тысячи кубометров песко-соляной смеси.

В Петербурге вопросы по уборке принимают горячая линия комитета по благоустройству (576-14-83) и дежурная служба комитета (314-60-13), в Ленинградской области – горячая линия по региональным трассам (812) 251-42-84) и диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (812) 405-08-6).