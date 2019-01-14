18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -2
$ 67.19р
77.07р
15:18 14.01.2019
Расширенный поиск

Дороги
14.01.2019 13:04
Печать

На улицах Петербурга затишье перед новым снегопадом. Уборка продолжается

Дорожное движение в Санкт-Петербурге почти свободное – «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 4 балла.

Утром 14 января максимальная загруженность дорог составила нормальные 7 баллов. Самыми загруженными магистралями, по данным «Яндекс.Пробок», оказались: проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (8 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (8 баллов). Самая длинная пробка, 10,3 километра, собралась на КАД в типичном месте – на внутреннем кольце от реки Оккервиль через Неву (по вантовому мосту) до виадука над железной дорогой. Сообщений об авариях от очевидцев в соцсетях за утро было немного.

С городских улиц в воскресенье, 13 января, вывезено 62 тысячи кубометров снега, сообщает комитет по благоустройству. Всего с начала зимы дорожники убрали почти 840 тысяч кубометров снежных масс, притом что выпало более 80 сантиметров снега.

Сегодня метеорологи вновь обещают снег до 7 сантиметров, а также температурные «качели»: днем температура поднимется выше нуля, а затем вновь подморозит. На дорогах и тротуарах работают 1150 спецмашин и свыше тысячи дворников. Их основные задачи – прометание, вывоз снега и ликвидация гололеда.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области продлил усиленный режим работы служб на неделю с 14 по 20 января: сильные снегопады ожидаются 16 и 17 января, в большей степени они затронут Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы. Температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 7 градусов.

В выходные дни на региональных трассах Ленинградской области работало до шестисот единиц спецтехники и дорожных рабочих. От снега и наледи очищено 15 тысяч километров покрытия и почти 8 тысяч километров обочин, использовано 150 тонн чистой соли и три с половиной тысячи кубометров песко-соляной смеси.

На улицах Петербурга затишье перед новым снегопадом. Уборка продолжается

В Петербурге вопросы по уборке принимают горячая линия комитета по благоустройству (576-14-83) и дежурная служба комитета (314-60-13), в Ленинградской области – горячая линия по региональным трассам (812) 251-42-84) и  диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (812) 405-08-6).

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.
«Лидер Групп»
11.01.2019 11:41

Базовая отделка от ГК «Лидер Групп» по специальной цене

Стоимость базовой отделки квартир в шести жилых комплексах компании снижена до 5 000 рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
10.01.2019 17:31

Выбери квартиру за 5 дней

Если Вы давно мечтаете о новом жилье и не знаете, что лучше выбрать - квартиру в городе рядом с насыщенной жизнью или за городом с видом на первозданный лес, то для Вас есть предложение от застройщика: посещение строящихся объектов компании «КВС» на комфортабельном автобусе.