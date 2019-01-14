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Общество
14.01.2019 12:57
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Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона, который открыл ДНК, лишили званий за неполиткорректность

Американская лаборатория Колд-Спринг-Харбор, которую некогда возглавлял первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон, лишила нобелевского лауреата почетных званий. Заявление лаборатории опубликовано на её официальном сайте.

Причина столь сильного удара по имиджу учёного – его заявления в документальном фильме. Уотсон подверг сомнению идентичность интеллектуальных способностей представителей разных рас.

«Расистские взгляды» Уотсона в 2007 году стоили ему работы. 12 лет назад в одном из интервью первооткрыватель ДНК заявил, что не считает представителей негроидной расы равными в среднем по интеллектуальным способностям представителям расы европеоидной.

В новом заявлении «под камеру» Уотсон сказал, что его взгляды с 2007 года не изменились, и он по-прежнему считает, что генетические отличия между европейцами и неграми проявляются в виде заметной разницы в умственных способностях. Что, по его мнению, можно проверить, например при помощи IQ-тестов.

Заявления своего бывшего сотрудника лаборатория Колд-Спринг-Харбор «решительно отвергает, как необоснованное и безответственное частное мнение», и назвала их «достойными порицания» и «не подтвержденными наукой».

Уотсон лишён звания «заслуженного руководителя», «заслуженного профессора имени Оливера Грейса», а также «почетного попечителя» лаборатории в качестве «ответного шага».

Справка:

Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК в виде двойной спирали в 1962 году. Большую часть карьеры он проработал в лаборатории Колд-Спринг-Харбор. В этом частном исследовательском институте под Нью-Йорком работали девять лауреатов Нобелевской премии. Уотсон занимал пост директора с 1968 года. В 1994 году он стал её президентом. В 2004 – почётным руководителем. Сегодня в лаборатории работают около 400 сотрудников. Годовой бюджет лаборатории оценивается в $150 млн.

О том, что «в США идет довольно мощное отвержение генетики и ее подмена политической корректностью», Джеймс Уотсон заявлял во время своего визита в Россию в 2017 году. Тогда учёный выступил с лекцией в СПбГУ, о чём сообщала «Фонтанка».

В 2014 году Нобелевская золотая медаль Уотсона была выставлена на аукцион, чтобы направить вырученные средства на развитие, в том числе лаборатории Колд-Спринг-Харбор. Пресса отмечала, что это был первый в истории случай продажи награды при жизни владельца. В итоге артефакт был куплен российским миллиардером Алишером Усмановым за $4,1 млн.

«Для меня важно, что мои средства будут направлены на научные исследования, а награда останется у человека, который заслужил ее, как никто другой», – заявил тогда Усманов.

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