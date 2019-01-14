Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона, который открыл ДНК, лишили званий за неполиткорректность

Американская лаборатория Колд-Спринг-Харбор, которую некогда возглавлял первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон, лишила нобелевского лауреата почетных званий. Заявление лаборатории опубликовано на её официальном сайте.

Причина столь сильного удара по имиджу учёного – его заявления в документальном фильме. Уотсон подверг сомнению идентичность интеллектуальных способностей представителей разных рас.

«Расистские взгляды» Уотсона в 2007 году стоили ему работы. 12 лет назад в одном из интервью первооткрыватель ДНК заявил, что не считает представителей негроидной расы равными в среднем по интеллектуальным способностям представителям расы европеоидной.

В новом заявлении «под камеру» Уотсон сказал, что его взгляды с 2007 года не изменились, и он по-прежнему считает, что генетические отличия между европейцами и неграми проявляются в виде заметной разницы в умственных способностях. Что, по его мнению, можно проверить, например при помощи IQ-тестов.

Заявления своего бывшего сотрудника лаборатория Колд-Спринг-Харбор «решительно отвергает, как необоснованное и безответственное частное мнение», и назвала их «достойными порицания» и «не подтвержденными наукой».

Уотсон лишён звания «заслуженного руководителя», «заслуженного профессора имени Оливера Грейса», а также «почетного попечителя» лаборатории в качестве «ответного шага».