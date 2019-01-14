«Мужчина психически нездоров». В Татарстане задержали «заминировавшего» московские аэропорты телефонного хулигана

Человек, сообщивший о якобы заложенных в столице взрывных устройствах, оказался известным своим неадекватным поведением жителем республики в Приволжском федеральном округе.

«Установлено, что анонимный звонок поступил с телефона на территории Татарстана. Личность звонившего установлена. Им оказался местный житель, мужчина. Он задержан», – цитирует 14 января РИА Новости свой источник в экстренных службах.

О телефонном хулигане известно, что он и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов родной республики из-за своего неадекватного поведения. «Мужчина психически нездоров, состоит на учете, несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре», – резюмировал собеседник агентства.

Напомним, что утром 14 января СМИ сообщили о проверке в столичных аэропортах, после анонимного звонка с предупреждением о заложенной бомбе в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.