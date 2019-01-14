Никол Пашинян снова стал премьер-министром Армении

Президент закавказской республики назначил Пашиняна главой кабмина после прошедших выборов.

«Руководствуясь 149-й статьей Конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики», – говорится 14 января в указе, подписанном Арменом Саркисяном.

Напомним, 16 октября прошлого года Никол Пашинян, пришедший к власти на волне майских протестов, ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра. После этого Пашинян был и.о. В декабре в республике прошли парламентские выборы, на которых блок «Мой шаг» получил 88 мандатов.

Согласно армянской Конституции, политическая сила с большинством в парламенте выдвигает кандидатуру премьера, которого назначает глава государства. После этого в течение двух недель формируется кабинет министров.