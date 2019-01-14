Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Setl City

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».

Школа с двумя бассейнами рассчитана на 825 учеников и будет сдана в первом квартале 2019 года. Setl City возводит учреждение за свой счет.

Вместе с губернатором общеобразовательное учреждение посетили глава Калининского района Василий Пониделко, начальник Службы госстройнадзора и экспертизы Евгений Ким и другие представители администрации города. Они высоко оценили ход строительства объекта и качество работ. Сейчас школа находится в финальной стадии: завершается отделка помещений и работы по гидроизоляции бассейнов.

В детском учреждении помимо двух бассейнов – большого и малого – предусмотрены помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, а также два спортивных зала, библиотека, актовый зал. Во дворе спроектированы площадки для торжественных линеек, спорта и отдыха: стадион, 6 беговых дорожек, площадки для легкой атлетики и прыжков, баскетбола и волейбола, гимнастики, а также полоса препятствий.

Отметим, что жилой комплекс комфорт-класса «Полюстрово Парк», на территории которого находится школа, был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Он возведен в обжитом микрорайоне в 10 минутах езды от станции метро «Лесная». Комплекс состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов. Для жилого комплекса построены восемь автостоянок, половина из которых подземные. Во дворах ЖК оборудованы игровые зоны для детей разных возрастов и зоны отдыха взрослых, высажены деревья и кустарники.

Эксклюзивным брокером проекта «Полюстрово Парк» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Полюстрово Парк" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/polyustrovo-park/ declarations