В России за треть миллиарда создадут аналог заблокированной сети профессиональных контактов LinkedIn

Платформу для поиска вакансий и персонала планируется создать на базе портала «Работа в России». Разработка аналога крупнейшей в мире сети профессиональных контактов LinkedIn должна начаться в следующем году, сообщает 14 января РБК со ссылкой на план мероприятий федерального проекта «Цифровое управление».

«Участники российского рынка интернет-рекрутинга, с которыми мы активно взаимодействуем, поддерживают эту инициативу», – заявил директор направления «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

По его словам, нововведения позволят порталу «стать российской альтернативой зарубежным сетям B2B и B2C профессиональных контактов», расширив существующую аудиторию пользователей услуг, что поможет развитию рынка труда.

Идея создания российского аналога LinkedIn появилась в Роструде в июле 2017 года. Через 8 месяцев после того, как сервис, принадлежащий Microsoft, в ноябре 2016 года был заблокирован на территории России.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров тогда называл блокировку сервиса ключевым событием Рунета в 2016 году. Роскомнадзор настаивал на том, что LinkedIn обрабатывала персональные данные третьих лиц без их согласия, а кроме того, не предоставила сведений о локализации серверов на территории России.

Несмотря на переговоры, договориться о реанимации проекта не удалось. Весной 2017 года Роскомнадзор пожелал LinkedIn «покоиться с миром».

Российский аналог платформы для поиска вакансий и персонала планируют создать до конца 2021 года. На эти цели из бюджета страны потратят 360 млн рублей.