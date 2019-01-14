В Финляндии пересмотрят законы из-за скандала с изнасилованиями детей мигрантами

Многочисленные случаи изнасилования детей приезжими заставили власти Финляндии задуматься об ужесточении мер в отношении преступников и пересмотре миграционной политики. Граждане требуют немедленного лишения ВНЖ и депортации осужденных за сексуальные преступления иностранцев.

Соответствующая общественная инициатива утром 14 января собрала более 50 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте. Как пишет Iltalehti со ссылкой на главу миграционного отдела МВД Йорму Вуорио, от нынешнего закона инициатива отличается тем, что требует депортировать и лишать ВНЖ автоматически, однако это едва ли возможно — у каждого должно быть право на апелляцию.

Когда в Оулу число уголовных дел о сексуальной эксплуатации девочек младше 18 лет, где подозреваемыми выступают иностранцы, выросло до девяти, город 12 января посетили премьер-министр Юха Сипиля, министр внутренних дел Кай Мюккянен и министр социального обеспечения и здравоохранения Пиркко Маттила. Глава правящей партии «Синие» Сампо Терхо потребовал провести экстренное заседание правительства, но премьер ему отказал. Однако уже на следующий день, 13 января, полиция рассказала ещё о троих иностранцах, подозреваемых в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. На этот раз местом действия стал Восточный Хельсинки, где проживает много иммигрантов. По данным следствия, преступления совершались с 1 ноября 2018 по 9 января 2019. По данным Yle, жертва — одна.

В Оулу за последние полтора месяца завели девять похожих уголовных дел, в некоторых из них — по несколько подозреваемых. Изнасилования происходили в квартирах. Большинству подозреваемых – от 20 до 30 лет, все они приехали в Финляндию в качестве просителей убежища. Одна из жертв скончалась осенью, однако полиция не называет причин её ухода из жизни, уточняя лишь, «что с ее смертью не связано преступление».

Как правило, мужчины сближались со своими жертвами через Instagram или Snapchat, многие заманивали жертв сигаретами и алкоголем. Способ действия злоумышленников подтверждают и школьницы из Оулу, которые столкнулись с повышенным к себе вниманием со стороны взрослых мужчин, но благоразумно отказали им в общении. По их словам, 30-летний мог представиться ровесником 15-летней.

Правительство посвятит проблеме два заседания на этой неделе, заявил премьер-министр страны Юха Сипиля в своём аккаунте в Twitter. Власти обсудят программу действий, подготовленную министерством внутренних дел.

«Люди, приезжающие в Финляндию, должны адаптироваться к ценностям, законам и нормам финского общества», – заявил Сипиля. В противном случае приезжего вышлют из страны.

Глава МВД Кай Мюккянен в Facebook написал, что представит поправки к Закону о гражданстве и Закону об иностранцах. «Не менее важно, чтобы мы внесли изменения в обмен информацией между властями, чтобы такие случаи могли быть раскрыты быстрее», – подчеркнул он. В комментариях к его посту некоторые возмущённые пользователи рекомендуют министру уйти в отставку.

Скандал, который активно обсуждается в обществе, заставил премьера написать целую колонку, где он рассказал о том, что правительство намерено предпринять, чтобы предотвратить проникновение преступников в страну. Сипиля пообещал, что будут пересмотрены критерии предоставления гражданства и функционирования системы въезда в целом.

Ранее о проблеме высказался и президент Финляндии Саули Ниинистё. «Право на неприкосновенность является одной из ценностей, на которых основано наше общество и которые все здесь должны уважать», – заявил Ниинистё. Он подчеркнул, что нельзя допустить ещё больше подобных случаев. «Недопустимо, чтобы некоторые, кто просит у нас убежища, и даже те, кому оно было предоставлено, несли зло и лишали нас безопасности», – уверен президент.

Ранее Финляндия ускорила процесс депортации иностранцев, виновных в тяжких преступлениях. Также парламент предлагает правительству ужесточить наказание за самые серьезные преступления против детей на сексуальной почве. Сейчас наказание за сексуальную эксплуатацию ребёнка составляет от 1 до 10 лет тюремного заключения.