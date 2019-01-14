Полузащитник «Зенита» Нобоа: Надеюсь, что на сборах в Катаре начну уже тренироваться с партнерами

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа рассказал «Фонтанке» о том, как проходит восстановление после разрыва крестообразных связок, и когда он сможет вернуться на поле.

«На следующей неделе будет уже пять месяцев с момента моей травмы. Дай Бог, если все будет хорошо, через полтора месяца начну играть. Очень тяжело так долго оставаться без футбола. Раньше было мало тренировок и много игр. Теперь у меня одни индивидуальные тренировки. Очень скучаю по футболу, по совместным занятиям с командой. Надеюсь, что на сборах в Катаре начну уже тренироваться с партнерами. Конечно, мне еще не разрешают заниматься в полную силу, но процентов на 70 я готов. Мы пока на первом месте в чемпионате России. Да, отрыв от «Краснодара» всего одно очко, но все по-прежнему в наших руках. Надо хорошо поработать на этих сборах, ну а дальше — посмотрим», – рассказал Нобоа 14 января.

Напомним, эквадорский легионер «Зенита» Кристиан Нобоа порвал крестообразные связки 19 августа в матче 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала». Это одна из самых тяжелых травм в профессиональном спорте. Восстановление длится от 6 до 9 месяцев. Нобоа был прооперирован в Барселоне. Как рассказывала в интервью «Фонтанке» тренер-реабилитолог «Зенита» Мария Бурова, на сборах в Катаре футболиста ждет специальная работа с мячом, которая позволит ему вернуть футбольные навыки.

12 января «Зенит» вышел из отпуска. Завтра, 15 января, команда отправится в Катар, где примет участие в товарищеском турнире кубка «Матч Премьер». Игра пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса Aspire. 22 января в 20:00 сине-бело-голубые играют с «Локомотивом», 25-го в 18:00 – со «Спартаком», 28-го в 20:00 – с «Ростовом». Сборы завершатся 28 января, после чего команда получит два дня выходных. 31 января зенитовцы отправятся в Испанию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона.

11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.