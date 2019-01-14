Украинский омбудсмен приехала в Москву на продление меры пресечения задержанным в Керченском проливе морякам

Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады по правам человека, в сопровождении родственников арестованных моряков приехала в Москву 14 января. Она рассчитывает попасть на заседание по продлению меры пресечения.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook. Она уточнила, что вместе с ней приехали четверо родственников украинских моряков, к вечеру понедельника в российскую столицу доедут и другие. В Москве омбудсмена встретил временный поверенный по делам Украины в России Василий Покотило. Уполномоченный планирует завтра, 15 января, попасть на заседание в Лефортовский районный суд столицы. Там будет рассматриваться ходатайство о продлении морякам меры пресечения в виде ареста.

Ранее власти Украины подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Они требуют признать арест моряков нарушающим Конвенцию по защите прав человека.