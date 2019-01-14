«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».

Современный комфортный офис расположен на месте строительства жилого комплекса, вход с 1-го Предпортового проезда.

Здесь клиенты смогут получить полную информацию о проекте, консультации специалистов по вопросам первичного рынка и ипотечным программам, выбрать и забронировать понравившуюся квартиру.

Офис открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 ч.

ЖК «Полис на Московской» расположен на ул. Кубинская, 82 в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. В проекте предусмотрены 762 квартиры – от компактных студий до просторных 4Е. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, будет построен подземный паркинг и детский сад на 75 мест.

Окончание строительства запланировано в IV квартале 2020 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents