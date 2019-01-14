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Происшествия
14.01.2019 12:29
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Десять травмированных детей и почти полсотни взрослых – итоги выходных на дорогах Петербурга и области

За минувшие выходные, 12 и 13 января, в Санкт-Петербурге ГИБДД зарегистрировала 706 аварий. В 22-х из них пострадали 27 человек, в том числе пять детей. В Ленинградской области зафиксировано 88 ДТП. Всего шесть серьёзных, то есть с пострадавшими. Но пострадавших в этих шести – 14 взрослых и пять детей, плюс трое погибших. Об этом УГИБДД по городу и области сообщает на своей странице «ВКонтакте» 14 января.

Для сравнения, в предновогодние выходные 22 и 23 декабря в Петербурге было 1023 ДТП, в Ленобласти – 214, пострадали соответственно 40 и 41 человек, погибли – двое и пятеро. А в выходные 15 и 16 декабря – 601 ДТП в городе и 131 в области, пострадавших – 32 и 11, погибший один – в Петербурге.

«Фонтанка» рассказывала о самых страшных ДТП минувших выходных. На «Нарве» вылетевший на встречку Chery врезался в такси Solaris. Последняя машина от удара загорелась. Погибли трое – женщина и двое детей, госпитализированы четверо – оба водителя, пассажирка «Чери» и 3-летняя девочка из «Соляриса».

Спустя несколько часов по пути в Вырицу Lancer пошёл на обгон и врезался в Volkswagen Tiguan. Пострадали семеро. У водителя «Лансера» тяжёлые травмы, у его пассажира – средней степени тяжести. В «Тигуане» пострадали водитель, пассажирка, дети 9 и 12 лет и 8-месячный малыш.

И ещё один выезд на встречку  через несколько часов спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими. 13 января около 2:55 на 121-м километре автодороги Зуево – Новая Ладога (Волховский район Ленобласти), по предварительной версии, 38-летний водитель «КИА Рио» не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 23-летнего мужчины. В состоянии средней тяжести были госпитализированы водитель и три пассажира «семёрки», сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. Предполагаемый виновник отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Десять травмированных детей и почти полсотни взрослых – итоги выходных на дорогах Петербурга и области

Кроме фиксации ДТП, сотрудники Госавтоинспекции за два дня выявили 2081 нарушение ПДД (1737 водителями и 344 пешеходами); пресекли 29 выездов на встречную полосу; задержали 44 пьяных водителей, двоих граждан, находящихся в розыске, 28 человек, совершивших административные правонарушения, и пятерых предполагаемых преступников. Зарегистрировано 10 угонов, 11 угнанных машин найдены.

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