Десять травмированных детей и почти полсотни взрослых – итоги выходных на дорогах Петербурга и области

За минувшие выходные, 12 и 13 января, в Санкт-Петербурге ГИБДД зарегистрировала 706 аварий. В 22-х из них пострадали 27 человек, в том числе пять детей. В Ленинградской области зафиксировано 88 ДТП. Всего шесть серьёзных, то есть с пострадавшими. Но пострадавших в этих шести – 14 взрослых и пять детей, плюс трое погибших. Об этом УГИБДД по городу и области сообщает на своей странице «ВКонтакте» 14 января.

Для сравнения, в предновогодние выходные 22 и 23 декабря в Петербурге было 1023 ДТП, в Ленобласти – 214, пострадали соответственно 40 и 41 человек, погибли – двое и пятеро. А в выходные 15 и 16 декабря – 601 ДТП в городе и 131 в области, пострадавших – 32 и 11, погибший один – в Петербурге.

«Фонтанка» рассказывала о самых страшных ДТП минувших выходных. На «Нарве» вылетевший на встречку Chery врезался в такси Solaris. Последняя машина от удара загорелась. Погибли трое – женщина и двое детей, госпитализированы четверо – оба водителя, пассажирка «Чери» и 3-летняя девочка из «Соляриса».

Спустя несколько часов по пути в Вырицу Lancer пошёл на обгон и врезался в Volkswagen Tiguan. Пострадали семеро. У водителя «Лансера» тяжёлые травмы, у его пассажира – средней степени тяжести. В «Тигуане» пострадали водитель, пассажирка, дети 9 и 12 лет и 8-месячный малыш.

И ещё один выезд на встречку через несколько часов спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими. 13 января около 2:55 на 121-м километре автодороги Зуево – Новая Ладога (Волховский район Ленобласти), по предварительной версии, 38-летний водитель «КИА Рио» не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 23-летнего мужчины. В состоянии средней тяжести были госпитализированы водитель и три пассажира «семёрки», сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. Предполагаемый виновник отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Кроме фиксации ДТП, сотрудники Госавтоинспекции за два дня выявили 2081 нарушение ПДД (1737 водителями и 344 пешеходами); пресекли 29 выездов на встречную полосу; задержали 44 пьяных водителей, двоих граждан, находящихся в розыске, 28 человек, совершивших административные правонарушения, и пятерых предполагаемых преступников. Зарегистрировано 10 угонов, 11 угнанных машин найдены.