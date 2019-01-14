В московских аэропортах ищут бомбы

Экстренные службы проверяют помещения столичных аэрохабов после поступившего звонка о взрывных устройствах.

«Все помещения аэропорта Внуково проверяются экстренными службами совместно с кинологами, эвакуация не планируется. Аэропорт работает в штатном режиме», – сообщает https://tass.ru/proisshestviya/5995247 14 января ТАСС.

В пресс-службе Домодедово также рассказали, что получили сообщение о заложенном взрывном устройстве, отметив, что «ведены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности».

Ранее в СМИ появилась информация о звонке с предупреждением о бомбах в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.