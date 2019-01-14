Хищения при строительстве Театра Европы в Петербурге изучит суд. В деле на 45 млн фигурирует скандальная фирма из дела «Газпром Арены»

В петербургский суд переданы уголовные дела о хищении 45,5 млн рублей при строительстве второй сцены Малого драматического театра (Театр Европы). В нем отсутствует ключевой фигурант расследования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский суд зарегистрировала дела в отношении предпринимателей Александра Пучкова и Ольги Шариковой. Они обвинены в мошенничестве и пособничестве хищениям.

По мнению следствия, Пучков в должности гендиректора компаний «Стройсоюз СВ» и «Строительная расчетная компания» (прежнее название фирмы «М-Проект») совместно с фактическим их владельцем Максимом Корнеевым и при пособничестве Шариковой с октября 2015 года по март 2016-го похитили 45,5 млн рублей Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. Она выступала заказчиком строительства второй сцены театра Европы на Звенигородской улице стоимостью 2,5 млрд рублей, средства выделялись в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» на 2012-2018 годы.

Деньги впоследствии были перечислены на счет компании «Театрально-декорационные мастерские» – одного из самых узнаваемых юрлиц по делу о хищениях на строительства стадиона на Крестовском острове, носящего в настоящее время имя «Газпром-Арены». Конечным получателем похищенных бюджетных средств следствие считает «Стройсоюз СВ».

Пучков и Шарикова находятся под подпиской о невыезде. Учитывая поступление дел в отсутствие арестованного Корнеева, можно предположить, что фигуранты дали признательные показания и пошли на сотрудничество со следствием в расчете на лояльные приговоры.