Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» осталась под домашним арестом

Суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Нины Масляевой, которая стала единственным подозреваемым по делу «Седьмой студии», признавшим свою вину.

Московский городской суд принял решение продлить экс-главбуху некоммерческой организации, созданной в 2012 году режиссером Кириллом Серебренниковым, срок домашнего ареста до 19 апреля. Об этом 14 января сообщает РИА Новости.

Нина Масляева ранее признала вину и дала показания на своих бывших коллег в рамках соглашения со следствием. Дело экс-бухгалтера выделено в отдельное производство.

При этом Кирилл Серебренников во время судебного заседания в Мещанском суде столицы предположил, что «Масляева что-то присвоила». По его словам, под конец работы его проекта «Платформа» недосчитались нескольких миллионов. Главбух на аудит отреагировала агрессивно и «исчезла с радаров». Долги Серебренников выплатил сам.

Напомним, дело «Седьмой студии», по которому задержаны также режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра и экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, было возбуждено 23 мая 2017 года. Все его фигуранты обвиняются в мошенничестве со 133 миллионами рублей бюджетных средств в период с 2011 по 2014 год. Деньги предназначались на реализацию культурного проекта «Платформа».