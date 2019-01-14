Квартиры для будущих поколений

ГК «КВС»

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.

Нашим покупателям представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных. Они имеют прекрасные планировочные решения, видовые характеристики на Шуваловский парк. В нескольких минутах ходьбы от дома находится станция метро «Парнас».

Изюминка проекта – современный фитнес-центр с бассейном прямо в доме. Проектом запланированы свободные раздевалки и душевые кабины. Клиентов ждут несколько залов для силовых нагрузок, а также зал стрейчинга. Благодаря чему каждый сможет найти занятие по душе и физической нагрузке.

Также жителей комплекса порадует сказочный ландшафтный дизайн и закрытая дворовая территория, которая обеспечит комфорт каждому владельцу квартиры.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру в ЖК «Жили-Были», определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» – застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/