В России могут появиться новые автомобильные номера – зелёные

Национальная технологическая инициатива «Автонет» предложила ввести новые автомобильные номера – для электромобилей. Они призваны «сделать экологичный транспорт узнаваемым».

Как сообщает 14 января Autonews со ссылкой на РИА Новости, в рамках масштабной работы по популяризации электрокаров номера для них предложили сделать зелеными. Инициативу выдвинули во время обсуждения предложений для «корректировки плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров», и она была одобрена рабочей группой НТИ «Автонет». Теперь авторы идеи направят соответствующий документ в федеральные органы власти, в частности в Министерство транспорта и МВД России, рассказал журналистам советник соруководителя рабочей группы НТИ Роман Малкин.

В 2017 году замглавы Минфина РФ Илья Трунин предлагал освобождать владельцев электрокаров от транспортного налога на пять лет, однако комитет Госдумы по бюджету и налогам идею не поддержал. В 2018 году в Госдуму внесли уже законопроект с аналогичным предложением.

Также в 2018 году в России повысили утилизационный сбор для электромобилей. А в сентябре завершился период льготного ввоза экологически чистых машин, в результате чего импортеры вынуждены уплачивать за их ввоз пошлины в 48% от стоимости.