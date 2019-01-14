На разбор завалов в Шахтах потребуется не менее суток

По оценке специалистов, на ликвидацию ЧП в Шахтах потребуется не менее суток, об этом сообщает 14 января сайт правительства Ростовской области со ссылкой на заявление губернатора Василия Голубева. Он поручил организовать работы на пострадавшем доме круглосуточно.

"По оценке специалистов, на разбор завалов потребуется не менее суток. Речь идет о сегодняшнем дне и части завтрашнего", – сказал Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что дал поручения подготовить необходимое оборудование для ведения работ в ночное время, службы МЧС занимаются решением вопроса.

Глава региона также добавил, что соответствующие службы делают все для восстановления энерго-, газо- и теплоснабжения пострадавшего дома.

Напомним, сегодня, 14 января, в результате взрыва произошло частичное разрушение 8 и 9 этажей девятиэтажного жилого дома в городе Шахты по улице Хабарова, 16. Взрыв затронул 4 квартиры, в которых проживало 12 человек. Пока подтверждена смерть одной жительницы дома, местонахождение и состояние ещё троих неизвестно.