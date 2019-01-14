Счётная палата: Система вызова экстренных служб «112» доступна только четверти россиян

Несмотря на завершение программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации в 2013-2017 годах», на реализацию которой из бюджетов всех уровней израсходовано более 14 млрд рублей, в 73 регионах система-112 развернута не полностью.

«В настоящее время ее возможностями полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны», – сообщила заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова. Её слова приводит сайт ведомства 14 января.

В 17 регионах система-112 не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03» в автоматизированном режиме. Это приводит к увеличению времени реагирования на вызов. В качестве причин в Счётной палате называют «недостатки межведомственного взаимодействия» и сокращение финансирования программы.

«Такое заметное снижение финансирования – с 65 млрд рублей до 11 млрд рублей в окончательном виде, включая средства субъектов, – говорит о том, что приоритет данной программы год от года снижался», – пояснила Вера Чистова. По ее словам, в условиях сокращения финансирования МЧС России не приняло эффективных мер по привлечению средств внебюджетных источников и региональных бюджетов для реализации ФЦП.

Тем не менее в Счетной палате отметили, что даже с учетом неполного развертывания системы она позволила сократить время реагирования экстренных служб, снизить количество погибших, пострадавших, а также размер экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Список «проблемных» регионов Счётная палата не приводит, но сообщает, что свои выводы помимо президента РФ, МЧС и Федерального собрания направит также руководителям контрольно-счетных органов Республики Башкортостан, Рязанской и Свердловской областей.

Ростовская и Челябинская области, где сегодня и в конце декабря соответственно произошли взрывы газа в жилых домах, в сообщении Счётной палаты не фигурируют.