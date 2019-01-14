В Петербурге появился «памятник тряпке». В Google Maps переименовали императора Николая I

Конная статуя императора Николая I на Исаакиевской площади в Петербурге отображается на картах Google как «Памятник тряпке». Монумент укрыт лесами на время реставрации.

На шутку пользователей сервиса Google Maps 14 января горожане обратили внимание в соцсетях. И действительно – соответствующий поисковый запрос указывает на монумент перед Исаакиевским собором. На других картах фигура все еще увековечивает память императора Николая I.

В настоящее время сам монумент скрыт от глаз горожан и туристов. С осени 2018 года началась его первая в истории комплексная реставрация. Работы, как сообщали ранее в КГИОП, могут занять около двух лет, монумент находится в удручающем состоянии. За его восстановление взялась реставрационная мастерская «Наследие». Подрядчик за 23,95 млн рублей отремонтирует фонари, ещё 26,97 млн рублей пойдёт на реставрацию самого монумента и ограды вокруг него.