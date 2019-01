Помпео прекратил турне по Ближнему Востоку из-за смерти в семье

Госсекретарь США Майк Помпео досрочно завершит турне по Ближнему Востоку в связи со смертью одного из членов своей семьи, пишет 14 января в твиттере агентство Блумберг со ссылкой на сообщение дипломатического ведомства США.

"Секретарь Помпео вернется в Соединенные Штаты после встречи в столице Омана Маскате. Поездка была сокращена, чтобы он смог присутствовать на семейных похоронах", – цитирует агентство представителя Госдепа Роберта Палладина. Отмечается, что, таким образом, Помпео отменит визит в Кувейт, который он надеется посетить в "ближайшем будущем". Кто из родственников Помпео умер, не уточняется.

Mike Pompeo will cut short his Middle East tour and return home early owing to a death in his family https://t.co/pdOHmb6ozD

