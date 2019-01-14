Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

ГК «Эталон»

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.

Указанная реализуемая площадь включает свыше 5,5 тыс. квартир в 18 жилых зданиях.

Введенная в эксплуатацию в 2018 году площадь распределена между проектами следующим образом:

ЖК «Эталон-Сити» - 171 тыс. кв. м

Квартал «Галактика» - 152 тыс. кв. м

ЖК «Самоцветы» - 56 тыс. кв. м

ЖК «Летний сад» - 47 тыс. кв. м

«Дом на Обручевых» - 39 тыс. кв. м

ЖК «Изумрудные холмы» - 8 тыс. кв. м

ЖК «Московские ворота» - 6 тыс. кв. м

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон-Сити» – застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://daykar.ru/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

ЖК «Летний сад» – застройщик ООО «УК «Дмитровская», проектная декларация на сайте http://yk-dmitrovskaya.ru/

ЖК «Дом на Обручевых» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

ЖК «Изумрудные холмы» – застройщик ЗАО "Затонское", проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/izumrudnye-kholmy/

ЖК «Московские ворота» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/