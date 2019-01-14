Строительство
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.
ГК «Эталон»
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
Указанная реализуемая площадь включает свыше 5,5 тыс. квартир в 18 жилых зданиях.
Введенная в эксплуатацию в 2018 году площадь распределена между проектами следующим образом:
- ЖК «Эталон-Сити» - 171 тыс. кв. м
- Квартал «Галактика» - 152 тыс. кв. м
- ЖК «Самоцветы» - 56 тыс. кв. м
- ЖК «Летний сад» - 47 тыс. кв. м
- «Дом на Обручевых» - 39 тыс. кв. м
- ЖК «Изумрудные холмы» - 8 тыс. кв. м
- ЖК «Московские ворота» - 6 тыс. кв. м
ЖК «Эталон-Сити» – застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://daykar.ru/
Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/
ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/
ЖК «Летний сад» – застройщик ООО «УК «Дмитровская», проектная декларация на сайте http://yk-dmitrovskaya.ru/
ЖК «Дом на Обручевых» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/
ЖК «Изумрудные холмы» – застройщик ЗАО "Затонское", проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/izumrudnye-kholmy/
ЖК «Московские ворота» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/