Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин возобновит тренировки в петербургском клубе. Как 14 января сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, Аршавин будет заниматься вместе с молодежью.

«В свободное от работы время он будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: "Приду с удовольствием!". Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея», – заявил Радимов.

Напомним, 11 ноября 2018 года в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана Аршавин сыграл последний матч на профессиональном уровне. После этого он объявил об окончании карьеры. 16 декабря было объявлено о возвращении Андрея в «Зенит» на должность руководителя проекта «Сириус», цель которого – эстетически воспитывать юных футболистов.

За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008 году в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. В результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.