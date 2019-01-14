«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.

«Pulse на набережной» от Setl City отличает удачное расположение, собственная развитая инфраструктура, закрытые благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками и нестандартный подход к планировкам квартир. Хорошая транспортная доступность обусловлена близостью сразу нескольких станций метро – «Новочеркасская», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

«Петербургская Недвижимость» до конца января предлагает специальные условия* – квартира в «Pulse на набережной» в беспроцентную рассрочку от застройщика с первым взносом от 50%. Вторую половину стоимости можно погасить одним платежом через два года – перед заселением.

Такой вид рассрочки привлекателен для инвесторов – вместо покупки одной квартиры можно будет приобрести сразу две квартиры с первым взносом 50%. Реализовав их в конце строительства, можно заработать при продаже каждой квартиры. Новая рассрочка также хорошо подойдет клиентам, которым удобно вносить нерегулярные платежи и которые не планируют оформлять ипотеку.

Минимальная стоимость жилья в «Pulse на набережной» составляет от 2,55 млн руб.

*Сроки акции с 01.01.2019 по 31.01.2019 г. Рассрочка до двух лет предоставляется застройщиком ООО «Сэтл Сити». Первый взнос от 50% от стоимости квартиры. Количество квартир ограничено. Подробности по телефону (800) 333-03-55.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi